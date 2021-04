Immobile scatenato contro il Napoli: domani a caccia di un altro record

Nella gara di campionato tra Napoli e Lazio, il bomber Ciro Immobile è a caccia di un altro incredibile record di gol

Domani andrà in scena uno scontro diretto importantissimo per la lotta al quarto posto e vedrà affrontarsi Napoli e Lazio. Il protagonista di questa sfida sarà ancora una volta Ciro Immobile, tornato al gol contro il Benevento dopo un lungo digiuno. Per il bomber di Torre Annunziata quella con i partenopei non è mai stata una partita come le altre e quella di domani potrebbe diventare l’occasione per il raggiungimento di un altro incredibile record.

Infatti, Ciro Immobile ha segnato in ciascuna delle sue ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A TIM, inclusa quella d’andata vinta dalla Lazio 2-0. Inoltre, proprio contro i campani, la scorsa stagione, mise a segno il suo 36esimo gol in campionato, che gli permise di eguagliare il risultato raggiunto da Gonzalo Higuain. Infine, l’attaccante biancoceleste non ha mai trovato la rete per sei presenze di fila contro un’avversaria in Serie A TIM: domani sera potrebbe dunque infrangere anche questo record.