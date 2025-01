Immobile torna in Italia? C’è un’offerta al Besiktas per l’ex Lazio: ecco la posizione dei turchi e di che club si tratta

Ciro Immobile potrebbe tornare in Italia? Un club di Serie A bussa alla porta del Besiktas per l’ex capitano della Lazio

Ciro Immobile potrebbe tornare in Italia? Secondo quanto riportato dal giornalista turco Faith Dogan un club di Serie A avrebbe presentato un’offerta al Besiktas per l’attaccante ex Lazio.

Un’offerta che però ha fatto storcere il naso ai turchi: troppo bassa per essere presa in considerazione. Secondo il giornalista ad aver presentato l’offerta sarebbe stata l’Inter del suo ex tecnico Simone Inzaghi.