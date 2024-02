Immobile premiato per i 200 gol: il riconoscimento pre Lazio Bologna

Ciro Immobile premiato per i 200 gol messi a segno in Serie A: speciale riconoscimento per il centravanti biancoceleste

Prima di Lazio Bologna c’è stato spazio anche per le premiazioni, come quella per Ciro Immobile.

Il capitano biancoceleste è stato premiato prima del fischio d’inizio per aver raggiunto le 200 reti in Serie A. Un traguardo tagliato nella vittoriosa trasferta di Cagliari di settimana scorsa.