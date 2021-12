Immobile e Pedro. Sarri punta tutto su di loro

Per ripartire contro l’Udinese, Sarri punta tutto su Immobile e Pedro. I due devono ancora essere trascinatori

I dubbi, soprattutto dopo un ko pesante come quello di Napoli, sono tanti. Ma in casa Lazio ci sono anche delle certezze- Queste ultime rispondono ai nomi di Pedro e Immobile.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri non può non puntare su di loro. Ciro per di più ha segnato 9 reti contro i friulani in 12 incontri. Lo spagnolo invece ha già colpito con i bianconeri nei due precedenti in maglia giallorossa. Insomma, il rilancio della Lazio passa dai piedi dei suoi due attacanti.