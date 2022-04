Gol Immobile, agganciato Quagliarella e infranto un altro record italiano

Immobile segna ancora e il gol gli vale l’ennesimo record: agganciato Quagliarella a quota 180, nella classifica dei marcatori di Serie A

Un altro gol per Immobile e un altro record infranto. Quello contro il Torino, fa di Ciro il primo giocatore italiano, nella storia della Serie A, a segnare almeno 25 gol in almeno tre campionati distinti. In assoluto, si posiziona al terzo posto subito dopo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers.

L’attaccante, inoltre, ha agganciato anche Fabio Quagliarella nella classifica dei migliori marcatori della Serie A, l’unico calciatore in attività a precedere il numero 17 laziale in questa speciale graduatoria