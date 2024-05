Immobile a LSC: «Vorrei che la gente si ricordasse di me come oggi si ricorda Chinaglia. Lo stadio della Lazio…». Le parole dell’attaccante

Ai margini dell’evento Diario di un sogno, Ciro Immobile ha parlato della Lazio presente e passata ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

PAROLE – «Ho cambiato tante maglie, le custodisco per i tanti figli che ho e gliele farò vedere ma questa, di Chinaglia, la custodirò in maniera particolare perché è un regalo bellissimo. So quanto lui ha dato per questa maglia e vorrei che la gente si ricordasse di me come oggi si sta ricordando di lui.

Ci sono state tante squadre vincenti nella storia della Lazio, ma questa era molto sentimentale. Io lo sono e i tifosi se ne sono accorti subito, fin dall’inizio è stato amore a prima vista. Che effetto mi ha fatto stringere la mano agli eroi dl ’74? Tutti eravamo emozionati, volevamo dare qualcosa in più perché gli eroi del ’74 meritavano di festeggiare benissimo il cinquantesimo anniversario dello scudetto. Con un pareggio o una sconfitta non sarebbe stato lo stesso e quindi abbiamo dato tutti qualcosa in più per onorare la storia.

La Lazio merita uno stadio tutto suo che si riempie con i nostri colori ogni domenica. Ho visto tante famiglie. È bello, al di là di onorare quello che è stato nella storia era bello finire per noi la stagione con la nostra gente. Abbiamo preso un po’ di gente indirettamente anche grazie a loro. Quanto mi ha colpito il nuovo gruppo? Io credo molto, quando si parla col cuore e col rispetto penso che il messaggio sia stato bellissimo, di valori e di crescita e di gente che vuole vedere la Lazio sempre al massimo. Anche i miei compagni l’hanno presa come uno stimolo nuovo da cui ripartire anche la prossima stagione».