Immobile Lazio: «Sono felice che i giocatori non mi abbiano dimenticato, Baroni perfetto per la squadra, ecco perchè»

Le parole di Ciro Immobile nel giorno del suo compleanno: «Sono felice di sapere che i tifosi della Lazio non mi hanno dimenticato»

Ciro Immobile, nel giorno del suo compleanno, ha parlato ai microfoni di RadioSei: di seguito le parole dell’attaccante, miglior marcatore di sempre della storia della Lazio.

RICORDI – «Ho ricordi bellissimi della Lazio, resteranno sempre con me, anche perché riguardano la mia famiglia. Ringrazio tutti i tifosi e gli amici che mi stanno inondando di messaggi. Mi fa piacere che la gente non si sia dimenticata di me, significa che io e la mia famiglia abbiamo fatto un buon lavoro».

LAZIO DI BARONI – «Ogni volta che vedo le partite della Lazio mi diverto. Devo dire che me l’aspettavo, ho avuto subito questa sensazione quando parlai per la prima volta con Baroni. La Lazio ha bisogno di un tecnico come lui, che sprona in continuazione e coinvolge tutti. La seconda parte della stagione è sempre la più importante e complicata, sono tante le gare giocate e quelle da giocare. Poi quando arrivano gli scontri diretti decisivi, la questione inizia a farsi più nervosa. La cosa determinante è in quale condizione arrivi al momento decisivo. In campionato le cose puoi sempre metterle apposto, in Europa se sbagli una partita perché in quel momento non sei al meglio, è più difficile».

RECORD DI GOL – «Nella storia della Lazio ci sono stati grandi campioni e bomber, il fatto di averli superati tutti è una grande soddisfazione. Così come i complimenti ricevuti da Signori, Giordano, sono momenti che non si dimenticano».