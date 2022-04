Immobile in vetta alla classifica cannonieri: può raggiungere un record storico

Con la tripletta in Genoa-Lazio, Immobile ha staccato Vlahovic nella classifica dei cannonieri. Vincerla gli regalerebbe un record storico

In Genoa-Lazio, Ciro Immobile era chiamato a rispondere al gol di Dusan Vlahovic contro il Cagliari per la classifica dei cannonieri di Serie A in questa stagione. E l’attaccante biancoceleste lo ha fatto nel migliore dei modi mettendo a segno una tripletta che lo porta a +2 sul serbo della Juventus.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, se Immobile dovesse vincere la corsa al premio dei bomber raggiungere un importante traguardo personale. Nessun italiano, infatti, è mai riuscito nella storia a conquistare quattro titoli di capocannoniere.