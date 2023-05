Immobile, il capitano contro il Sassuolo vuole interrompere il digiuno da gol

Immobile, alla vigilia della partita contro il Sassuolo il bomber biancoceleste vuole interrompere il digiuno da gol

Dimenticare le recenti sconfitte contro Torino e Inter per ripartire immediatamente, questo è l’obiettivo della Lazio, la quale si augura che uno dei protagonisti della sfida contro il Sassuolo sia Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, vuole tornare al gol per dimenticare anche l’incidente d’auto di qualche giorno fa, rete che gli manca dalla gara contro il Verona in casa che si è disputata l’11 settembre