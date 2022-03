Immobile, gol in diversi stadi d’Italia: punta Quagliarella e sogna Totti

L’attaccante della Lazio Immobile ha segnato in molti stadi in giro per l’Italia, solo Quagliarella ha fatto meglio

Ciro Immobile è il bomber indiscusso della Lazio degli ultimi anni, ha segnato con continuità per tutta la Penisola lasciando immacolati pochissimo stadi dove ha giocato. Come riportato da Il Tempo, infatti, l’attaccante della Nazionale ha fatto gol in 26 stadi italiani. Meglio di lui, tra i calciatori ancora in attività, solo Fabio Quagliarella a quota 28.

Ma è all’Olimpico che Immobile ha fatto le sue fortune. Tra le mura dell’impianto capitolino, il bomber della Lazio ha messo a segno 80 gol. E in un singolo impianto, nell’era dei tre punti, a guidare questa classifica è un altro calciatore che all’Olimpico ha fatto la storia: Francesco Totti, che ha siglato ben 164 reti.