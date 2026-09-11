Immobile: «Dalla Lazio mi aspetto di tutto! Incredibile l’impatto di Frattesi. Tifosi? Sono fondamentali»

L’ex Ciro Immobile è intervenuto al World Legends Padel Tour di Roma! Svariati i temi trattati, dal ritiro alla Lazio attuale

Una giornata tra sport e ricordi per Ciro Immobile, che al World Legends Padel Tour di Roma, ospitato al Due Ponti Sporting Club, ha affrontato diversi temi legati al suo passato e all’attualità della Lazio. L’ex attaccante biancoceleste ha parlato della decisione di chiudere la carriera, ma anche del momento vissuto dal club capitolino, soffermandosi sul rapporto tra società e tifoseria e sull’inizio della nuova stagione. Le sue parole hanno toccato quindi sia l’aspetto personale, sia le vicende della squadra che lo ha visto protagonista per molti anni. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

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RITIRO – «La decisione di ritirarmi è stata principalmente legata a una questione fisica. Ho sempre pensato che avrei voluto chiudere la carriera nel momento giusto, senza arrivare al punto di dovermi trascinare sul campo. Non fa parte del mio modo di essere scendere in campo senza riuscire a divertirmi e a vivere il calcio con la stessa passione di sempre. Quando ho capito che quella sensazione era venuta meno, ho scelto di fermarmi».

LAZIO – «Dalla Lazio mi aspetto sempre qualcosa di importante. Ha iniziato bene il campionato nonostante le difficoltà affrontate. La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, i nuovi arrivati stanno dimostrando grande disponibilità e stanno dando tutto per la squadra di Gattuso. Mi sembra un campionato più equilibrato e piacevole da seguire. L’allenatore è stato fondamentale, perché il gruppo si è affidato a lui e ha trovato energie anche in una situazione particolare come quella di giocare senza il sostegno del pubblico. So bene quanto il fattore tifosi sia importante a Roma».

FRATTESI E PINAMONTI – «Frattesi aveva già dentro quella voglia, quella rabbia positiva che aspettavo prima o poi emergesse. Sembrava soltanto questione di tempo prima che riuscisse a mostrare tutto il suo valore. In queste prime partite ha avuto un impatto incredibile e sta facendo divertire i tifosi. Per quanto riguarda Pinamonti, parliamo di un attaccante che conosce molto bene la Serie A e sono convinto che riuscirà a segnare i suoi gol. Dovrà soltanto abituarsi alla pressione di Roma, che è diversa rispetto alle piazze in cui ha giocato in passato».

TIFOSI – «I tifosi della Lazio rappresentano una componente fondamentale. Quando sono presenti riescono a trasmettere una spinta incredibile alla squadra e il fattore campo può diventare determinante per conquistare punti. Giocare senza il loro sostegno non è semplice nemmeno dal punto di vista mentale, quindi bisogna riconoscere il grande lavoro che sta facendo Gattuso. Non ho bisogno di spiegare nulla ai tifosi biancocelesti, conosco bene il loro rapporto con la storia e con questa maglia. Se hanno scelto di proseguire su questa linea significa che avranno le loro ragioni».

OLIMPICO – «L’idea di poter salutare il calcio giocando un’ultima partita all’Olimpico mi è passata tante volte per la testa. Purtroppo però nella vita non si può avere tutto. Mi basta comunque percepire l’affetto della gente quando cammino per Roma, perché era una delle cose che desideravo. Alla sfida tra Lazio e Milan non riuscirò a esserci, ma sicuramente andrò a vedere qualche partita».