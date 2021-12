Lazio, un 2021 da record: i gol di Immobile e le presenze di Radu

Per la Lazio è stato senza dubbio un 2021 all’insegna dei record. I due grandi protagonisti sono stati Immobile e Radu

Un 2021 all’insegna dei record. Può anche essere descritto così l’anno che ha vissuto la Lazio. E il pensiero non può non andare a Ciro Immobile e a Stefan Radu.

Il primo , come sottolineato da Il Corriere della Sera, ha toccato quota 166 gol con i biancocelesti, superando a novembre lo storico record (159) stabilito nel 1943 da Piola. Ciro ne ha segnati 136 in campionato, 9 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa e 19 in Europa. Nelle coppe internazionali è ancora a -1 da Inzaghi, mentre in serie A è a -7 da Piola. E poi ci sono le 416 partite giocate con la Lazio da Radu, che ad aprile ha migliorato il record (401) stabilito da Favalli nel 2004. Insomma, traguardi importanti.