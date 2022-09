Immobile da record: a un gol dalla top ten ma l’obiettivo è il podio. I dettagli

A Ciro Immobile manca solo un gol per entrare nella top ten assoluta dei marcatori in Serie A: ecco i numeri

Dopo aver iniziato “in ritardo” a causa dell’infrazione al malleolo riportata il 7 maggio con la Sampdoria, ora Ciro Immobile ha aumentato i giri del suo motore. La doppietta di Cremona gli ha permesso di avvicinarsi ulteriormente ai primi 10 marcatori di ogni tempo in Serie A. Gli manca solo un gol per raggiungere a quota 188 il trio formato da Signori, Gilardino e Del Piero, tre ex azzurri.

Deve realizzarne altri 13 in campionato per raggiungere la soglia dei 200 gol in Serie A. Potrebbe acciuffare Roberto Baggio (205) entro fine stagione. Di Natale (209), Meazza e Altafini (216) sembrano a portata. Davanti ci sarebbe soltanto il podio, avvicinabile se continuerà a segnare con regolarità: meno 63 gol da Totti, secondo dietro all’irraggiungibile Piola (290). Nordahl chiude il podio a 225 ma lo svedese è anche l’unico ad aver vinto il titolo dei marcatori della Serie A per cinque volte. Immobile è salito a quattro titoli la scorsa stagione e lotterà per il quinto sino al 4 giugno 2023.

Il Corriere dello Sport spiega anche che il capitano biancoceleste in carriera ha segnato 187 reti in 298 presenze media di 0,62: è il secondo nel rapporto gol-partite tra i primi dieci di ogni tempo in Serie A. In assoluto sarebbe il quinto dietro Nordahl, Boffi, Nyers e Hansen.