Immobile contro Osimhen: la sfida tra i rabdomanti del gol

La sfida di questa sera tra Lazio e Napoli è anche quella tra Immobile e Osimhen: i numeri sorridono a Ciro

La partita dell’Olimpico di questa sera tra Lazio e Napoli sarà inevitabilmente caratterizzato dalla scontro generazione tra Ciro Immobile (32 anni) e Victor Osimhen. Diciannove le reti del numero 17 biancoceleste condite da due assit, sette i centri del nigeriano, falcidiato da Covid e infortuni, come ricorda Il Messaggero.

Andando ad analizzare più in profondità i dati si può evincere come, per quanto riguarda i tiri, quelli totali per Immobile sono 77 (di cui 40 nello specchio) mentre Victor Osimhen resta indietro a 49, tra cui 14 in porta.

Sul fronte delle occasioni create la differenza è minima, 14 per il centravanti dell’Italia e 10 per quello del Napoli. Solo nei dribbling il numero 17 della Lazio rincorre con 12 rispetto ai 20 del nigeriano. Il centravanti nigeriano, infine, non ha mai segnato all’Olimpico: alla difesa della Lazio il compito di mantenere la porta inviolata