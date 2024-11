Immobile, brutto infortunio per l’ex Lazio durante il match di campionato: i dettagli

Immobile, bruttissimo infortunio per l’ex centravanti della Lazio durante l’ultimo match di campionato del suo Besiktas: i dettagli

La Lazio archiviata la scorpacciata di Como tornerà in campo lunedì, mentre un grandissimo ex biancoceleste è già andato in campo e il weekend è andato decisamente male per lui. Si tratta di Immobile, il quale durante il match di campionato contro il Kasimpasa terminato con una sconfitta, è stato costretto ad uscire dal campo durante l’intervallo della partita con un fastidio muscolare.

L’ex Lazio domani secondo quanto riporta Beinsport effettuerà gli esami specifici, per capire la reale entità di quanto accaduto e i conseguenti tempi di recupero