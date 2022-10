Immobile a Le Iene incontra Carol: ecco come è andata!

Ciro Immobile ha incontrato la piccola Carol durante l’ultima puntata de Le Iene: ecco come è andata

La piccola Carol ha coronato il suo sogno: incontrare il suo idolo Ciro Immobile e Le Iene hanno permesso tutto questo.

Nell’ultima puntata andata in onda questa sera su Italia 1, è stata ripercorsa la storia della piccola tifosa (che ha iniziato a giocare a calcio nella Lazio, passando poi alla Roma e giustificandosi con una lettera indirizzata allo stesso Ciro) fino al momento dell’incontro con il capitano biancoceleste avvenuto in un hotel a Roma. Tanta l’emozione di Carol che si è letteralmente bloccata alla vista dell’attaccante, salvo poi sciogliersi in un abbraccio. I due hanno potuto scambiare anche qualche chiacchiera dove la bambina gli ha chiesto: «Che squadra tifi?» e Immobile prontamente ha risposto: «Quando ero piccolo tifavo Savoia, ora tifo Lazio..sono il capitano, non posso tifare altro».

Ma c’è di più perchè durante la puntata si scopre che il papà della bambina – Fabrizio, tifoso laziale anche lui – si diverte a vincere nettamente alla playstation contro Carol. La piccola – però – ha avuto la sua rivincita: durante l’incontro in hotel Immobile si sostituisce alla sua fan e batte il papà in una partita alla play facendogli scontare una terribile penitenza (decisa da Carol); baciare lo stemma della Roma.