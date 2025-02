Ibrahimovic Lazio, dopo l’esordio in Coppa Italia la sua avventura in biancoceleste inizia ora

Ibrhaimovic Lazio, la sua avventura in biancoceleste inizia ora dopo i primi minuti in campo nel finale di partita in Coppa Italia

Tra le tante facce lunghe al termine di Inter Lazio, con i biancocelesti eliminati dalla Coppa Italia, l’unico volto con un mezzo sorriso era quello di Arijon Ibrahimovic. Contro i nerazzurri l’ex Bayern Monaco ha fatto il suo esordio con i biancocelesti.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la sua avventura nella squadra di Baroni comincia ora, con la speranza di aumentare in maniera progressiva il suo minutaggio. Intanto sui social ha commentato il suo debutto con una storia in cui aveva scritto: «Grato per il mio esordio»