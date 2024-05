Hysaj a Lazio Style Channel: «Partita importante. Sull’Europa e Tudor dico questo»

Elseid Hysaj, terzino albanese della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Monza: le dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Elseid Hysaj ha parlato così prima di Monza-Lazio:

PAROLE – «Sarà una partita improtante come le prossime, bisogna stare sempre sul pezzo e concentrati, si sa che il Monza ha qualità davanti e possono essere pericolosi. Noi dobbiamo essere ben concentrati a non regalarare niente a loro e pensare a far bene davanti. Europa? Siccome abbiamo la possibilità di arrivarci o almeno di provarci, tutti insieme vogliamo avere un posto in Europa e cercheremo di realizzare questo sogno perché siamo partiti male. E’ nelle mani nostre e dobbiamo dare il massimo per arrivarci. Tudor? E’ da poco che è arrivato e ci vorrà tempo, deve cambaire la mentalità di una squadra che aveva prima, stiamo vedendo da dentro che ci sta riuscendo piano piano, sta facendo vedere le sue idee e noi cerchiamo di dare il massimo e farglielo vedere in campo».