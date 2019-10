HIGHLIGHTS Bologna Lazio gol: le azioni salienti della partita – VIDEO

Bologna Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match della 7ª giornata della Serie A 2019/2020

Bologna Lazio highlights / Si cerca la terza vittoria consecutiva in campionato: c’è il Bologna sulla strada della Lazio. Rispetto alla gara di Europa League, sono sette i cambi di formazioni di mister Inzaghi: due avvicendamenti in difesa (con Luiz Felip e Radu), quattro a centrocampo (Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic e Luis Alberto) e uno solo in avanti (il Tucu Correa con Immobile), Acerbi e Lulic gli unici confermati dei due reparti. Di seguito le azioni salienti della partita:

BOLOGNA – LAZIO 1-0 – Vantaggio Bologna. Orsolini penetra bene in area di rigore e serve Krejci che, a tu per tu con Strakosha, colpisce di testa e non sbaglia.

BOLOGNA LAZIO 1-1 – Subito il pareggio della Lazio. Lulic porta palla fin dentro l’area, e serve Immobile, che calcia forte sul palo di Skorupski.

BOLOGNA LAZIO 2-1 – Arriva il secondo gol del Bologna! Svanberg conclude in porta colpendo il palo. Sulla ribattuta, la rete di Palacio.

BOLOGNA LAZIO 2-2 – Pareggio Lazio. Di nuovo Immobile! Ennesimo assist di Luis Alberto per il bomber biancoceleste, un vero e proprio cecchin