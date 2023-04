Gyasi a Sky Sport: «La Lazio è la squadra più in forma del campionato»

Il giocatore dei liguri ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi minuti dal match

Emmanuel Gyasi ha parlato delle sue sensazioni prima del match tra Spezia e Lazio ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE- «Sono un po’ emozionato per il percorso incredibile che ho fatto, dalla Promozione fino alle 100 partite, ma guardiamo alla partita. La salvezza è ancora possibile, affrontiamo una grande squadra. La Lazio ora è la squadra più in forma del campionato. Il mister ci ha dato delle indicazioni e cercheremo di metterle in pratica.»