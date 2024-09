Guendouzi Lazio, il FALLO SU GUDMUNDSSON pesa sui giudizi, ma la sua partita DIVIDE LA CRITICA: le pagelle

Guendouzi Lazio, la sua partita vista con gli occhi della critica: il giudizio è positivo, ma l’errore su Gudmundsson è da matita rossa

La partita di Guendouzi in Fiorentina Lazio lascia la critica divisa sui giudizi per il centrocampista francese. A pesare in negativo, in una partita tutto sommato positiva, è il fallo da rigore su Gudmundsson: il centrocampista in occasione del fallo arriva in ritardo su un pallone che l’islandese aveva sbagliato a controllare. Per il resto il francese ha calciato una volta in porta, con il pallone sulla traversa (0.17 xG), ha vinto tre contrasti, ottenuto due punizioni ed effettuato tre passaggi chiave. Di seguito le pagelle sui quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Ingenuo il fallo da rigore su Gud che rianima la Viola, prova a rimediare: De Gea e la traversa glielo impediscono».

IL CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Il rigore pesa, è una macchia sulla divisa da combattimento. Tre conclusioni, una salvata da De Gea, una dalla traversa. Il messaggio di chi non ci sta».

TUTTOSPORT 6 – «Indomabile, De Gea e traversa gli negano il gol: sarebbe stato il migliore se non avesse provocato il rigore».

IL MESSAGGERO 5.5 – «Una partita da 7 pieno, impreziosita anche da un palo colpito con un colpo di testa su angolo. Ma che ingenuità quel fallo da rigore su Gudmundsson in avvio di ripresa: a palla già passata dall’avversario, avrebbe dovuto frenare la sua irruenza».