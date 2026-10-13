Gudmundsson, si complica il rientro dell’attaccante! Si accende l’ipotesi post sosta di novembre – Lazio News 24

Gudmundsson, si complica notevolmente il rientro dell’attaccante alle prese con un infortunio alla spalla! Prende campo l’ipotesi post sosta di novembre

Doccia fredda in casa Lazio in vista del big match contro la Juventus, valido per la settima giornata di Serie A. Il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi di maggior talento per un periodo decisamente lungo, proprio nel momento in cui i biancocelesti stanno vivendo un avvio di stagione entusiasmante.

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Lazio, stop forzato per Gudmundsson dopo l’infortunio

Niente trasferta allo Stadium per Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese si trova ancora ai box a causa del brutto infortunio subito con la propria selezione nazionale durante l’ultima pausa del campionato. A differenza di altri compagni di squadra come Matteo Cancellieri, Adam Marusic e Nicolò Rovella, che stanno bruciando le tappe per tornare a disposizione di Gennaro Gattuso già contro i bianconeri, la situazione dell’ex giocatore della Fiorentina appare ben più complessa e delicata.

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Infortunio Gudmundsson: le condizioni dell’attaccante della Lazio

Le ultime novità sulle condizioni del calciatore delineano un quadro clinico che richiede la massima cautela. Albert Gudmundsson dovrà infatti continuare a indossare un tutore protettivo per la spalla fratturata, mantenendo il braccio completamente immobilizzato per favorire la corretta saldatura dell’articolazione. Un quadro che esclude categoricamente qualsiasi accelerazione nel percorso di riabilitazione.

Lazio, quando rientra Gudmundsson? Il possibile scenario

Come riferisce Il Messaggero, l’evoluzione dell’infortunio rischia di far slittare notevolmente il rientro sul terreno di gioco. Il ritorno dell’ex viola con la maglia biancoceleste potrebbe slittare addirittura fino a dopo la sosta di novembre. Una brutta tegola per le ambizioni tattiche dei biancocelesti, costretti a fare a meno del loro gioiello d’attacco in un ciclo di partite cruciale.