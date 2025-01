Gregucci: «Sembra che la Lazio stia perdendo la magia. Ora servirebbe questa cosa»

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della squadra di Baroni e del primo posto in Europa League

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha parlato così del primo posto della Lazio in Europa League:

PAROLE – «Ricordiamoci sempre da dove siamo partiti. Nessuno avrebbe scommesso sulla Lazio vincitrice della prima fase dell’Europa League. Ora serve una maturità importante, ora le rotazioni di Baroni sono più difficili perché ha meno disponibilità di giocatori. Non può turnare come fatto fino a poco fa.

Cosa penso? Che stiamo perdendo la fiammella dell’entusiasmo, dopo quel mese di novembre pazzesco. Un po’ come nel famoso ‘anno-Covid’, dove quando si entrava all’Olimpico avvertivi quasi una magia in campo, alla Lazio riusciva tutto. Ecco, quella magia sembra si stia disperdendo. La fiammella si assottiglia. Ed è ora che servirebbe, che sarebbe un’arma in più, visto che sei arrivato all’esame di maturità».