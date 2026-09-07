Avversari
Gomez nel pre partita: «Squadra con entusiasmo dopo i risultati, ma noi daremo il massimo per vincere»
Unai Gomez, giocatore dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro la Lazio
Unai Gomez, giocatore dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
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LAZIO – «La Lazio si presenta a questa sfida forte dell’entusiasmo raccolto nelle ultime uscite, dove ha conquistato punti fondamentali garantendosi un ottimo slancio, a dispetto di una vena realizzativa contenuta».
OBIETTIVO GARA – «I nostri avversari sono in un momento positivo, ma da parte nostra c’è l’intenzione ferma di buttare il cuore oltre l’ostacolo per conquistare l’intera posta in palio».
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