Lazio col fiato sospeso: oggi gli esami verità per Frattesi, Zaccagni e Tavares. Rebus Šutalo e Marusic

Emergenza Lazio, lunedì decisivo a Formello. Verdetti per Zaccagni, Tavares e Frattesi, ancora dubbi su Šutalo e Marusic

La sosta dedicata alle selezioni Nazionali lascia spesso in eredità un bollettino medico preoccupante per i club di Serie A, costretti a fare i conti con la stanchezza e i problemi fisici accumulati dai propri tesserati. L’infermeria del quartier generale biancoceleste vive ore di grande apprensione in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La giornata odierna è cerchiata in rosso nel calendario della Lazio per sottoporsi agli accertamenti strumentali decisivi, capaci di chiarire con esattezza i tempi di recupero e le reali condizioni di diversi elementi chiave della rosa a disposizione della dirigenza e dello staff tecnico.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Motta dopo l’amichevole con il Mgarr United. Bekir Is nel mirino della dirigenza

Attesa per il verdetto su Davide Frattesi e i dubbi in vista della sfida contro il Lecce

Il tema principale che attanaglia l’ambiente di Formello riguarda le condizioni fisiche del centrocampista Davide Frattesi, rientrato anzitempo dagli impegni con la maglia azzurra. L’edema riscontrato nella zona della coscia sinistra necessita di risposte immediate per capire se il fastidio sia riconducibile a un semplice trauma contusivo o a una lesione di natura muscolare.

La Lazio confida fortemente nella prima ipotesi, confidando di poter recuperare il centrocampista per la prossima gara di campionato contro il Lecce. Nel caso in cui gli esami confermassero l’assenza di stiramenti, la decisione finale spetterà interamente al tecnico Gennaro Gattuso, chiamato a valutare se impiegare il calciatore dal primo minuto o preservarlo in panchina, riporta Il Corriere dello Sport.

La situazione di Mattia Zaccagni e il lungo stop per Nuno Tavares

Le apprensioni dello staff medico biancoceleste non si fermano al centrocampo, ma coinvolgono anche altri protagonisti assoluti della fase offensiva e difensiva. Il capitano Mattia Zaccagni è fermo ai box a causa di un analogo edema, originato probabilmente dalla botta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari.

L’esterno offensivo punta a rientrare in occasione della successiva trasferta, sebbene la sua presenza per la sfida contro il Lecce sia da considerarsi esclusa. Situazione decisamente più critica e complessa riguarda invece Nuno Tavares, il cui infortunio rischia di costringerlo a un mese di stop forzato, compromettendo seriamente la sua disponibilità per le prossime uscite cruciali della stagione.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Gli accertamenti rinviati per Josip Šutalo e il rientro di Adam Marusic

Il quadro clinico della compagine capitolina si completa con ulteriori situazioni da monitorare con la massima attenzione da parte dei medici sociali. Josip Šutalo vive ore di forte ansia poiché teme di dover osservare un periodo di stop compreso tra i due e i tre mesi; gli esami strumentali sul difensore croato sono stati volutamente posticipati per attendere il completo riassorbimento di un edema particolarmente esteso.

Nel frattempo, il laterale Adam Marusic ha fatto ritorno nella Capitale dopo gli impegni con la propria Nazionale, pronto a sottoporsi alle valutazioni del caso per mettersi nuovamente a disposizione sul campo e rinforzare le rotazioni difensive della Lazio.