Rambaudi: «La presenza dei tifosi fuori casa dimostra che c’è voglia di Lazio, di stare con la squadra» – Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha analizzato la vittoria ottenuta dalla Lazio allo stadio “Olimpico” contro il Parma nell’ottava giornata di Serie A

La vittoria sofferta ma preziosa conquistata contro il Parma continua a far discutere e ad offrire spunti di riflessione sulle ambizioni della squadra. A dire la sua sul momento vissuto dalla formazione capitolina è l’ex giocatore Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare pregi, difetti e prospettive future dei biancocelesti. Dalla gestione della gara alla crescita del gruppo, passando per il legame viscerale con la tifoseria, l’analisi traccia un bilancio lucido della situazione attuale.

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L’analisi di Rambaudi sulla crescita del gruppo

Superare ostacoli apparentemente insidiosi e sbloccare partite bloccate rappresenta il marchio di fabbrica delle formazioni mature. Pur ammettendo che non si è trattato della miglior esibizione stagionale, Roberto Rambaudi ha sottolineato la capacità dei ragazzi di interpretare correttamente il match contro i ducali, elogiando in particolare la tenuta difensiva e gli interventi provvidenziali del portiere nei momenti di massimo sforzo avversario. Sulle frequenze radiofoniche, l’ex attaccante ha spiegato il valore del successo:

«Contro il Parma non è stata la miglior prestazione, ma è stata un’altra prova in crescita. Lazio brava ad interpretare la gara, bravo Mandas sulle ripartenze. Lazio brava anche nel capire come sbloccare la partita, non sempre puoi vincere bene e subito. Poteva essere una ‘gara tranello’ perché il Parma non aveva nulla da perdere e tu dovevi vincere».

Le Occasioni con Sassuolo e Cagliari

Il calendario offre adesso opportunità ghiotte per consolidare le posizioni di vertice e mantenere intatto l’entusiasmo della piazza. Secondo il punto di vista di Rambaudi, la squadra ha le potenzialità per sfruttare al meglio i prossimi impegni ravvicinati, purché mantenga alta la concentrazione ed eviti cali di tensione. L’obiettivo primario è capitalizzare ogni passo falso delle rivali e restare agganciati al treno che conta:

«Ora andrebbero sfruttate le sfide contro Sassuolo e Cagliari per rimane in alto e alimentare l’entusiasmo. Nel primo tempo ci sono stati degli errori, ma ci sta. Se pensi di non concedere niente sei un presuntuoso e non capisci niente di calcio».

Lazio e l’amore della gente: il sostegno straordinario in trasferta

Il dibattito extracampo resta inevitabilmente legato alla spaccatura tra la tifoseria e le dinamiche societarie, con gli stadi casalinghi semivuoti a fronte di esodi oceanici in trasferta. Nel commentare questo paradosso, Rambaudi ha voluto rimarcare come la passione della gente non possa in alcun modo essere scalfita o messa in discussione, a prescindere dai numeri registrati nei vari stadi d’Italia:

«La presenza dei tifosi fuori casa dimostra che c’è voglia di Lazio, di stare con la squadra. Al di là dei numeri di Reggio Emilia, non va messa in discussione la fede, la voglia, appunto, di stare con la squadra».