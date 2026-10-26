 Arbitro Sassuolo Lazio: Zufferli dirigerà il match della 9a giornata
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Arbitro Sassuolo Lazio: Zufferli dirigerà il match della 9a giornata

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Published 12 minuti fa il 26 Ottobre 2026
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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Sassuolo Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Sassuolo Lazio sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. La designazione completa:

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ARBITRO: ZUFFERLI

1^ ASSISTENTE: DI GIOIA

2^ ASSISTENTE: MINIUTTI

4^ UOMO: TREMOLADA

VAR: COSSO

ASSISTENTE VAR: AURELIANO

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