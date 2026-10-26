Arbitro Sassuolo Lazio: Zufferli dirigerà il match della 9a giornata

Arbitro Sassuolo Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Sassuolo Lazio sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. La designazione completa:
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ARBITRO: ZUFFERLI
1^ ASSISTENTE: DI GIOIA
2^ ASSISTENTE: MINIUTTI
4^ UOMO: TREMOLADA
VAR: COSSO
ASSISTENTE VAR: AURELIANO
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