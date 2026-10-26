Reja: «La Lazio deve crederci! Stadio vuoto? Un vero peccato, i tifosi tornino all’Olimpico» – Lazio News 24

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Reja: «La Lazio deve crederci! Stadio vuoto? Un vero peccato, i tifosi tornino all’Olimpico»

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Published 4 ore fa il 26 Ottobre 2026
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Edi Reja, ex tecnico biancoceleste, ha parlato dell’attuale momento che sta vivendo la Lazio prima in classifica in coabitazione con l’Inter. Le sue dichiarazioni

La Lazio di Gattuso sta sorprendendo e lo confermano i 22 punti ottenuti in queste prime sette giornate di campionato che la proiettano in alta classifica in coabitazione con l’Inter. Della formazione biancoceleste ha parlato l’ex tecnico Edi Reja in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

PARAGONI «In parte sì, ci sono parecchie analogie. Però diamo a Rino quel che è di Rino. Sta facendo un lavoro straordinario. La sua Lazio gioca un gran calcio ed è tremendamente efficace. E i meriti di tutto ciò sono soprattutto suoi».

CLASSIFICA «Io dico di sì. E lo dico proprio per quello che ha dimostrato finora. Può restare in alto e deve crederci. Questa è una stagione particolare con tante big che stanno facendo fatica. Chissà, può pure essere l’anno buono per una sorpresa clamorosa. In ogni caso è giusto non lasciare nulla d’intentato».

PROTESTA TIFOSI «È un vero peccato ed è un fattore che alla lunga rischia di pesare tanto. Faccio un appello ai tifosi perché tornino allo stadio. Lo meritano Gattuso e i suoi ragazzi e lo suggerisce un’annata che può diventare importantissima. Capisco che è stata presa una posizione che va rispettata. E infatti credo che la società dovrebbe far qualcosa per stemperare la tensione. Ma l’Olimpico deve tornare a riempirsi di calore e colori».

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