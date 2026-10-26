Reja: «La Lazio deve crederci! Stadio vuoto? Un vero peccato, i tifosi tornino all’Olimpico» – Lazio News 24

Edi Reja, ex tecnico biancoceleste, ha parlato dell’attuale momento che sta vivendo la Lazio prima in classifica in coabitazione con l’Inter. Le sue dichiarazioni

La Lazio di Gattuso sta sorprendendo e lo confermano i 22 punti ottenuti in queste prime sette giornate di campionato che la proiettano in alta classifica in coabitazione con l’Inter. Della formazione biancoceleste ha parlato l’ex tecnico Edi Reja in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

PARAGONI – «In parte sì, ci sono parecchie analogie. Però diamo a Rino quel che è di Rino. Sta facendo un lavoro straordinario. La sua Lazio gioca un gran calcio ed è tremendamente efficace. E i meriti di tutto ciò sono soprattutto suoi».

CLASSIFICA – «Io dico di sì. E lo dico proprio per quello che ha dimostrato finora. Può restare in alto e deve crederci. Questa è una stagione particolare con tante big che stanno facendo fatica. Chissà, può pure essere l’anno buono per una sorpresa clamorosa. In ogni caso è giusto non lasciare nulla d’intentato».

PROTESTA TIFOSI – «È un vero peccato ed è un fattore che alla lunga rischia di pesare tanto. Faccio un appello ai tifosi perché tornino allo stadio. Lo meritano Gattuso e i suoi ragazzi e lo suggerisce un’annata che può diventare importantissima. Capisco che è stata presa una posizione che va rispettata. E infatti credo che la società dovrebbe far qualcosa per stemperare la tensione. Ma l’Olimpico deve tornare a riempirsi di calore e colori».

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