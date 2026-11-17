L’ex giocatore Rodolfo Giorgetti ha commentato lo splendido percorso intrapreso dalla Lazio. Occhi rivolti alla prossima gara

L’avvio di stagione della Lazio continua a raccogliere consensi anche tra gli ex calciatori. A parlare del momento della squadra biancoceleste è stato Rodolfo Giorgetti, intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it per analizzare la lotta al vertice della Serie A e la sfida contro il Lecce.

Al centro del suo intervento anche Gennaro Gattuso, allenatore che Giorgetti apprezza da tempo e al quale riconosce grandi qualità sia sul piano umano, sia su quello professionale!

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Lazio, Giorgetti si schiera con Gattuso

Parlando della corsa scudetto, Giorgetti ha ammesso di avere una particolare simpatia per l’Inter, legata alle proprie origini familiari, ma ha sottolineato soprattutto la fiducia riposta nel tecnico della Lazio:

«Sono cresciuto in una famiglia con il cuore vicino all’Inter, quindi sarebbe facile indicare i nerazzurri come favoriti. Però ho grande fiducia in Gattuso: mi è sempre piaciuto come persona e l’ho sempre rispettato anche quando lo affrontavo da avversario, perché era autentico e corretto. Mi auguro che possa vivere una grande stagione con la Lazio, perché merita di ottenere importanti soddisfazioni anche nel ruolo di allenatore».

Lazio, attenzione alla sfida contro il Lecce

Giorgetti ha poi spostato l’attenzione sulla gara contro il Lecce, invitando a non dare nulla per scontato: «Ogni partita deve essere affrontata sul campo e non credo esistano momenti più o meno favorevoli per incontrare un avversario. La sfida sarà complicata, ma la pressione maggiore sarà sulla Lazio, perché è la capolista».

Lazio, il Lecce può sorprendere all’Olimpico

Secondo l’ex calciatore, proprio l’atteggiamento del Lecce potrebbe rappresentare un’arma importante: «Mi aspetto una squadra tranquilla e concentrata, consapevole di affrontare la prima in classifica. Per questo sono fiducioso: credo che il Lecce possa giocarsela bene e provare a conquistare punti all’Olimpico».