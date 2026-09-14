Giordano: «Primo tempo eccezionale della Lazio! Bene Tavares, Zaccagni e Belahyane»

Bruno Giordano, ex bandiera biancoceleste, ha analizzato la prestazione della Lazio contro il Milan all’Olimpico

Bruno Giordano, ex giocatore biancoceleste, ha analizzato ai microfoni di Radiosei la performance della Lazio contro il Milan durante la sfida dell’Olimpico nell’ultimo turno di campionato. Diverse le tematiche affrontate:

ANALISI TATTICA – «Nella frazione iniziale ho rivisto i tratti distintivi della gestione Baroni, caratterizzati da capovolgimenti di fronte rapidissimi guidati principalmente da Tavares. I primi quarantacinque minuti sono stati eccezionali per applicazione e determinazione nel dominare il gioco. L’unico sbavatura è arrivata ad inizio secondo tempo, quando la squadra ha alzato troppo il baricentro per pressare, finendo poi per accusare un inevitabile calo di tenuta atletica».

TAVARES, ZACCAGNI E BELAHYANE – «Se dovessi compilare la formazione titolare, la prima maglia la affiderei senza esitazioni a Tavares: le imprecisioni possono capitare a chiunque, ma la sua sola presenza fisica incute timore agli avversari. Molto bene anche Zaccagni, apparso reattivo, concentrato e totalmente a disposizione del collettivo. Su Belahyane, invece, vedo un profilo assolutamente adatto al nostro campionato: contro il Milan si è disimpegnato egregiamente in entrambe le fasi. Spesso la parabola di un calciatore dipende dalla sensibilità del tecnico che lo guida».

PINAMONTI E ICARDI – «Pinamonti difetta ancora della forma migliore, ma le sue marcature arriveranno a breve, a maggior ragione con un’impostazione tattica di questo tipo. Su Icardi, invece, non farei un investimento: mister Gattuso richiede un grande lavoro di pressione collettiva, mentre l’argentino è un finalizzatore puro che gioca in funzione di se stesso, pur rimanendo un interprete straordinario negli ultimi sedici metri».

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