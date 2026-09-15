Gila ricorda la Lazio: «Le difficoltà mi hanno aiutato a maturare»

Gila ha parlato alla vigilia dell’esordio in Europa League contro il Benfica, tornando anche sugli anni vissuti in biancoceleste

Il Milan si prepara all’esordio in Europa League in programma per questo mercoledì, 16 settembre alle 21, quando affronteranno il Benfica nella prima gara della competizione europea e, in vista della sfida, ai canali ufficiali della UEFA è intervenuto Mario Gila.

Il difensore ha parlato delle sue ambizioni con la nuova maglia, ma ha inevitabilmente ricordato anche il percorso vissuto alla Lazio, un’esperienza che considera fondamentale per la propria crescita professionale.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Marcolin, le novità su Icardi e tanto altro

Gila ricorda la Lazio: le parole del difensore spagnolo

CRESCITA – «Ho imparato soprattutto nei momenti difficili, che mi hanno aiutato a maturare e a diventare un giocatore più forte. Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ma le difficoltà mi hanno insegnato più di ogni altra cosa e mi hanno tenuto con i piedi per terra».

ALLENATORI – «Ogni allenatore che ho avuto, da Sarri a Tudor e Baroni, mi ha lasciato qualcosa. Oggi sono al Milan anche grazie a tutto quello che ho vissuto alla Lazio e al Real Madrid».

EUROPA – «Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso».

OBIETTIVI – «Ora non vedo l’ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui».