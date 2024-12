Gila a LSC: «Sappiamo che sarà una sfida difficile, loro con le big hanno fatto bene»

Le parole di Gila, difensore della Lazio, a LSC prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Parma

Gila ha parlato ai microfoni di LSC prima del calcio d’inizio di Parma Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sappiamo che è una partita difficile, che dobbiamo continuare e vincere tre punti dopo il campionato che stiamo facendo, dobbiamo riuscire a giocare la partita come abbiamo fatto prima. Faremo sicuramente una bella prova, con grinta e voglia dei tre punti. Il Parma sta facendo bene contro le grandi, una squadra con tanta voglia e grinta, dobbiamo essere intelligenti tatticamente per trovarci in zona difensiva e giocare come sappiamo per esprimere la qualità, così sicuramente arriveranno gol e tre punti. I tifosi? Ci danno tanta carica, abbiamo bisogno di loro, oggi siamo fuori casa, ma è come fossio all’Olimpico. Sono un giocato in più»