Gigot Lazio, Oddi è sicuro: «L’ESPERIENZA non gli manca, ma voglio vederlo in QUEL CONTESTO»

Lazio Gigot, le parole di Giancarlo Oddi sul nuovo difensore biancoceleste: «Dico che è un buon giocatore, ma…»

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di RadioSei della conferenza stampa di Gigot di ieri, in particolare della risposta del nuovo difensore della Lazio in cui ha indicato Nesta e Cannavaro come i suoi idoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Loro sono giocatori di grande temperamento e rabbia agonistica. Entrambi rapidi, oltretutto, nell’accorciare sull’avversario. Parliamo dell’Olimpo del calcio italiano in quel ruolo, erano fra i più forti delle loro generazioni. Adesso è più importante saper giocare la palla, prima si lavorava più sulla marcatura. Onestamente, c’erano anche tantissimi attaccanti forti, parlo anche della mia epoca calcistica. Non so se sia più bravo di loro, ma sicuramente l’esperienza non gli manca. Dico che è un buon giocatore, ma voglio vederlo in Italia»