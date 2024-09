Giannichedda: «Non siamo l’Italia di qualche anno fa, la riflessione va fatta. Spalletti è l’uomo giusto» - Lazio News 24

Giannichedda: «Non siamo l’Italia di qualche anno fa, la riflessione va fatta. Spalletti è l’uomo giusto». Le sue parole

L’ex centrocampista Giuliano Giannichedda in esclusiva per Juventusnews24. Ecco le sue parole.

L’Italia si è rimessa sui binari giusti dopo il flop dell’Europeo?

«Spalletti è arrivato in un mondo completamente diverso, a livello di giocatori bisogna vedere chi c’è perchè non siamo l’Italia di qualche anno fa, la riflessiona va fatta là. Spalletti è l’uomo giusto, un grandissimo allenatore e l’unico che ci può portare fuori da queste problematiche. Poi in campo non va lui, i giocatori devono giocare in un certo modo».

INTERVISTA COMPLETA A GIANNICHEDDA