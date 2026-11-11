Conferenza stampa Mancini: «Considerando le premesse è una situazione positiva! L’effetto San Siro non influenzerà le mie scelte»

Conferenza stampa Mancini: il CT dell’Italia è intervenuto alla vigilia della gara in programma con la Francia! Le dichiarazioni

L’attesa per Italia-Francia cresce a poche ore dal big match di Nations League. Gli Azzurri affronteranno Les Bleus domani, giovedì 12 novembre, alle 20:45 a San Siro, in una sfida fondamentale per il percorso nel girone.

Alla vigilia, il Commissario tecnico Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa, analizzando gli obiettivi della squadra, il percorso dei giovani e le difficoltà rappresentate da una Francia ricca di talento. Le dichiarazioni riprese da gianlucadimarzio.com:

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Italia-Francia, Mancini chiede conferme

«Vogliamo vedere continuità rispetto alle ultime prestazioni, ma anche fare un passo avanti sotto alcuni aspetti. Abbiamo sette punti e ancora due gare da giocare, quindi la qualificazione è assolutamente alla nostra portata. È una situazione positiva, soprattutto considerando le premesse».

Italia-Francia, spazio ai giovani

Grande attenzione anche al nuovo corso e ai giovani convocati: «Tutti chiedevano maggiore spazio per i ragazzi più giovani e noi stiamo cercando di seguirli. Allo stesso tempo, quando un giocatore più esperto dimostra di meritare la chiamata per quello che sta facendo in campionato, continueremo a prenderlo in considerazione. L’obiettivo principale, però, è far crescere i giovani e conoscerli direttamente, perché vederli soltanto in partita non basta».

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Italia-Francia, il pericolo Les Bleus

Sul confronto con la Francia, Mancini non ha dubbi: «A Parigi abbiamo disputato una buona partita, soprattutto nella fase difensiva, ma ci sono stati aspetti da migliorare. Domani sarà una gara diversa e dovremo essere pronti, perché affrontiamo una delle Nazionali più forti al mondo. Anche senza Mbappé, la Francia dispone di tantissimi attaccanti di livello e non credo che la sua eventuale assenza possa cambiare realmente il valore della squadra».

Infine, sui singoli: «L’effetto San Siro non influenzerà le mie scelte. Barella e Cissé arrivano da ottime prestazioni e questo per noi è un aspetto positivo. Quanto a Donnarumma, è un grande portiere e una persona straordinaria: non credo meriti i fischi, indipendentemente da quello che è accaduto in passato».