Genoa, Wander avverte le avversarie: «In Europa entro 4-5 anni»

Il proprietario del Genoa Wander ha fissato l’obiettivo Europa per il club avvertendo le avversarie in Serie A

Joshua Wander, proprietario del Genoa, in una intervista al Corriere della Sera ha fissato l’obiettivo Europa per il club rossoblù.

EUROPA – «Puntiamo all’Europa, ma con giudizio, non vendiamo fumo: tra 4-5 anni ce la possiamo fare. Puntiamo su giovani da inserire nella nostra idea di calcio: gioco aggressivo, veloce, pressing. E la scelta di Johannes Spors come general manager e Alexander Blessin come allenatore va proprio in questa direzione».

