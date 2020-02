Genoa Lazio, quanti ex laziali tra i rossoblù

Domenica la Lazio affronterà il Genoa in trasferta per la 25^ giornata di Serie A. Tra i genoani ci sono degli ex speciali

Domenica Genoa Lazio sarà il Lunch Match di giornata, una partita molto difficile per i biancocelesti che si dovranno confrontare con una squadra che vuole liberarsi dalle sabbie mobili delle ultime posizioni della classifica.

Come se non bastasse, nella rosa del Genoa ci sono degli ex che hanno voglia di rivalsa nei confronti della società capitolina. Goran Pandev sono anni ormai che è a Genova ed è quasi diventato la bestia nera: ad ogni occasione segna ed esulta scatenando l’ira dei tifosi laziali. A gennaio è arrivato in rossoblù Valon Behrami, altro giocatore che ha militato nella Lazio, ha lasciato buoni ricordi ai tifosi ma con la dirigenza si è lasciato in malo modo ed ha voglia di dimostrare il suo valore. L’unico che è rimasto in ottimi rapporti con il mondo biancazzurro è Federico Marchetti: quando viene a Roma saluta sempre la Curva Nord e sui social dimostra sempre il suo affetto verso il pubblico. Il Marassi per la Lazio è sempre stato un campo ostico ma questa volta ci saranno anche i giocatori a mettersi tra la squadra di Inzaghi ed il risultato.