Genoa, Cassata: «Pandev? Vuole fare un altro anno e poi ritirarsi coi tifosi»

Francesco Cassata parla di Goran Pandev e getta le basi per un altro anno al Genoa: ecco le parole del centrocampista del Genoa

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Neustift.

«Quello che ci auguriamo tutti, con lui ho un rapporto speciale, è stato quasi come un padre, è fenomenale con i consigli e per i giovani, è un pilastro, e speriamo di poterlo riabbracciare. Ha detto che sta pensando alle vacanze, da quello che ho capito vorrebbe fare un altro anno per chiudere la carriera con i tifosi. Più difficile il gol alla Lazio o pescare nel fiume? Sicuramente quel gol alla Lazio».