Genoa, allenamento mattutino in vista della sfida con la Lazio

Allenamento mattutino oggi per il Genoa al centro sportivo Gianluca Signorini e sotto una leggera pioggia in vista del match contro la Lazio, in programma domenica alle ore 12.3o.

LAVORO – Dopo il solito riscaldamento tecnico, è stato dato il via alle partitelle a tema in vista della sfida contro i biancocelesti. Quindi la mattinata si poi è chiusa con allenamenti differenziati e individuali per ciascun componente della rosa a disposizione di Ballardini. Domani prevista un’altra seduta mattutina.