Genoa, acquistato un centrocampista svincolato: ci sarà contro la Lazio

Genoa, la squadra di Gilardino ha acquistato un nuovo centrocampista dal mercato degli svincolati e ci sarà per il match contro la Lazio

Complici i tanti infortuni in mezzo al campo, il Genoa ha deciso di acquistare il centrocampista Gaston Pereiro dal mercato degli svincolati. Come riporta Sky Sport, l’ex Cagliari arriverà in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Grifone.

Pereiro, successivamente, si metterà a disposizione di Gilardino e sarà presente nella sfida contro la Lazio del prossimo 27 ottobre.