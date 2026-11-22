Lazio, Gennaro Gattuso analizza la crescita di Isaksen, elogia il talento di Kenneth Taylor e manda un messaggio in vista della Supercoppa italiana

La Lazio continua a vivere un momento estremamente positivo e Gennaro Gattuso si gode i progressi della sua squadra, soffermandosi sulle prestazioni dei singoli e sui prossimi appuntamenti stagionali. Il tecnico biancoceleste ha parlato della crescita di Gustav Isaksen, delle qualità tecniche di Kenneth Taylor e della situazione di Fisayo Dele-Bashiru, senza dimenticare l’attesa sfida di Supercoppa italiana contro l’Inter, in programma il prossimo 22 dicembre.

Parole importanti quelle dell’allenatore, che testimoniano la fiducia nei confronti del gruppo e la volontà di mantenere alta la concentrazione in una fase delicata della stagione. Particolarmente significativo il paragone tra Taylor e Rui Costa, mentre per Isaksen arrivano nuovi complimenti dopo i miglioramenti mostrati negli ultimi mesi.

«Isaksen? È un piacere lavorarci, ha risolto i suoi problemi quest’estate perché ha deciso di operarsi per la pubalgia, lo abbiamo perso per un po’ ma ha la terza marcia e anche a livello balistico è migliorato tanto. Ha preso gusto a fare gol e assist. Taylor? Kenneth vede cose che altri non vedono, forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere. Dele-Bashiru ha fatto solo dieci minuti e l’ho visto col muso, ma ha ragione perché meriterebbe di più».

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Lazio, Gattuso sorprende tutti: Taylor paragonato a Rui Costa

Tra i passaggi più interessanti delle dichiarazioni di Gattuso spicca quello dedicato a Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese ha impressionato il tecnico per la capacità di leggere situazioni di gioco che altri calciatori faticano a individuare.

Il riferimento a Rui Costa, ex fuoriclasse portoghese, rappresenta un riconoscimento significativo delle qualità tecniche del giocatore. Non meno importante il messaggio rivolto a Dele-Bashiru, il cui malumore per lo scarso minutaggio viene compreso dall’allenatore. Una dimostrazione di quanto la gestione dell’intera rosa sia fondamentale per mantenere competitivo il gruppo biancoceleste.

Gattuso pensa alla Supercoppa contro l’Inter?

L’altro grande argomento affrontato da Gattuso riguarda la Supercoppa italiana, competizione che vedrà la Lazio affrontare l’Inter. Il tecnico ha chiarito di considerare questa opportunità un premio, pur sottolineando che la priorità resta il campionato.

«Per me la Supercoppa è un regalo, io non c’entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti gioca una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pe possiamo pensare alla coppa. Dopo Frosinone avremo quattro giorni per prepararla, proveremo a giocarcela contro una squadra che detta legge da anni».

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Prima il campionato e poi la sfida all’Inter

Il messaggio di Gattuso è chiaro: nessuna distrazione in vista dell’appuntamento con i nerazzurri. La Lazio dovrà continuare a concentrarsi sui prossimi impegni di Serie A, rimandando la preparazione specifica della Supercoppa ai giorni successivi alla partita contro il Frosinone.

L’allenatore riconosce il valore dell’Inter, descritta come una formazione capace di imporsi ai massimi livelli da diverse stagioni, ma non nasconde la volontà di giocarsi le proprie possibilità. Una sfida prestigiosa che rappresenterà anche un banco di prova importante per misurare le ambizioni della squadra biancoceleste.