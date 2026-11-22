Torino Lazio, sabato alle ore 18 la squadra di Gattuso sfida i granata per difendere il primato in Serie A: i precedenti raccontano una sfida storicamente equilibrata

La Lazio si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata di Serie A 2026/2027. Sabato 28 novembre alle ore 18:00, i biancocelesti saranno impegnati allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata allenata da Ignazio Abate. Una trasferta importante per la squadra di Gennaro Gattuso, determinata a proseguire il proprio straordinario percorso in campionato e a difendere il primo posto in classifica.

Dopo aver concluso le prime dodici giornate senza sconfitte, la formazione capitolina vuole confermare la propria continuità di rendimento. La sfida contro il Torino, tuttavia, nasconde diverse insidie, come dimostrano anche i precedenti tra le due società. Una rivalità storica che ha spesso regalato incontri equilibrati e risultati tutt’altro che scontati.

Il bilancio complessivo dei precedenti: regna l’equilibrio

Analizzando gli scontri diretti tra Torino e Lazio, emerge una sostanziale parità nei risultati ottenuti dalle due formazioni nel corso della loro storia.

Il bilancio riportato alla vigilia della partita comprende 154 incontri complessivi, con 45 successi della Lazio, 63 pareggi e 46 vittorie del Torino. Numeri che evidenziano quanto siano stati combattuti i confronti tra biancocelesti e granata.

Per la formazione di Gattuso, il prossimo appuntamento rappresenta dunque un’occasione per migliorare il proprio rendimento negli scontri diretti e dare ulteriore continuità a un avvio di stagione che la vede protagonista nella corsa al vertice.

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In Piemonte il bilancio sorride ai granata: il dato sulle trasferte

La situazione cambia osservando esclusivamente le partite disputate sul campo del Torino. Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dal club granata prima dell’incontro del marzo 2026, i precedenti a Torino erano 72, con 30 vittorie dei padroni di casa, 24 pareggi e 18 successi biancocelesti.

Considerando anche la successiva vittoria granata del 1° marzo, il bilancio sale a 73 incontri, con 31 successi del Torino, 24 pareggi e 18 vittorie della Lazio. Un dato che conferma le difficoltà storicamente incontrate dalla formazione capitolina nelle trasferte piemontesi.

L’ultimo precedente brucia ancora: il 2-0 del marzo 2026

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 1° marzo 2026, quando il Torino riuscì a imporsi per 2-0 davanti al proprio pubblico. A decidere quella partita furono le reti di Giovanni Simeone e Duván Zapata, protagonisti di una vittoria importante per i granata.

Un risultato che aveva interrotto una serie positiva della Lazio negli scontri diretti, caratterizzata da tre vittorie e due pareggi nei cinque confronti precedenti.

Torino Lazio, Gattuso punta a cancellare l’ultimo ko e difendere il primato

La sfida del 28 novembre avrà un significato particolare per la Lazio, chiamata a dimostrare ancora una volta la propria solidità lontano dall’Olimpico.

Gennaro Gattuso cercherà di sfruttare il momento positivo dei suoi giocatori per conquistare un altro risultato importante e consolidare la posizione in classifica. Dall’altra parte, il Torino di Ignazio Abate proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista.

I precedenti suggeriscono prudenza, ma la formazione biancoceleste arriva all’appuntamento con l’obiettivo di allungare la propria imbattibilità stagionale. Una vittoria in Piemonte rappresenterebbe un ulteriore segnale delle ambizioni della Lazio in questo campionato.