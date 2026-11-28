Torino Lazio, Gennaro Gattuso sfida nuovamente la formazione piemontese: tutti i numeri dei precedenti del tecnico biancoceleste

Un nuovo appuntamento attende la Lazio di Gennaro Gattuso, impegnata nella trasferta contro il Torino in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. La formazione biancoceleste scenderà in campo alle ore 18:00, con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso in campionato.

Per l’allenatore calabrese si tratta di un avversario già affrontato in diverse occasioni nel corso della sua carriera. Il tecnico ha infatti incrociato la formazione granata durante le esperienze sulle panchine di Pisa, Milan e Napoli, ottenendo risultati differenti.

Il bilancio dei precedenti di Gattuso contro i granata

Sono complessivamente sette i precedenti tra Gennaro Gattuso e il Torino da allenatore. Il bilancio è caratterizzato da un perfetto equilibrio tra successi e sconfitte: due vittorie, tre pareggi e due battute d’arresto.

Il pareggio rappresenta dunque il risultato più frequente negli incroci tra il tecnico calabrese e la formazione piemontese. La sfida dell’Olimpico Grande Torino offrirà all’attuale allenatore della Lazio l’opportunità di portare in positivo il proprio bilancio personale contro i granata.

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Dal Pisa al Milan: i primi precedenti di Gattuso

Il primo confronto tra Gattuso e il Torino risale alla sua esperienza sulla panchina del Pisa. In quell’occasione, in Coppa Italia, l’allenatore calabrese dovette fare i conti con una sconfitta. Successivamente, durante la sua avventura alla guida del Milan, il tecnico affrontò la formazione piemontese in altre tre occasioni. Anche in quel periodo non riuscì a conquistare una vittoria, collezionando due pareggi e una sconfitta.

Un avversario particolarmente ostico, dunque, almeno nella prima parte della carriera da allenatore dell’ex centrocampista della Nazionale italiana.

Gattuso imbattuto negli ultimi tre confronti

Decisamente più positivo il rendimento di Gennaro Gattuso contro i granata durante la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Alla guida della formazione partenopea, l’attuale allenatore biancoceleste ha infatti ottenuto due vittorie e un pareggio in tre incontri.

Il dato più interessante riguarda proprio l’imbattibilità negli ultimi tre confronti con il Torino, contro cui il tecnico ha progressivamente migliorato il proprio bilancio.

Adesso, sulla panchina della Lazio, Gattuso avrà l’occasione di prolungare questa serie positiva e conquistare il terzo successo personale contro la formazione piemontese, centrando un risultato importante anche per il cammino dei biancocelesti in campionato.