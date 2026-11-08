Manna nel pre partita: «Il clima non è dei migliori! Dobbiamo disputare una gara vera. Lazio? Avversario ostico»

Giovanni Manna, Ds del Napoli, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

CLIMA – «Il momento non è dei migliori, va affrontato con grande determinazione, coscienza e senso di responsabilità non solo nei confronti dei tifosi, ma del Napoli. Non è accettabile questo clima, bisogna compattarsi, ritrovare le forze e fare una prestazione degna».

DE LAURENTIIS- «E’ venuto a Castel Volturno venerdì, giusto per correttezza dei fatti. Ha fatto ciò che fa un presidente, ci ha fatto capire tante cose, come il fatto che è necessario essere uniti. Certe immagini e dichiarazioni non fanno parte della nostra identità. Siamo tutti insieme, ha dato un senso di compattezza».

LAZIO – «Arriva la squadra forte, ben allenata, che è in un momento positivo! Abbiamo le armi e i giocatori per poter fare una partita vera. Non abbiamo attenuanti, l’avversario è ostico con un ex in panchina. Non sarà facile, ma dobbiamo fare così».