 Manna nel pre partita: «Il clima non è dei migliori! Dobbiamo disputare una gara vera. Lazio? Avversario ostico»
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Manna nel pre partita: «Il clima non è dei migliori! Dobbiamo disputare una gara vera. Lazio? Avversario ostico»

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Published 2 ore fa il 8 Novembre 2026
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Giovanni manna

Giovanni Manna, Ds del Napoli, ha parlato nel pre partita del match dell’11a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

CLIMA – «Il momento non è dei migliori, va affrontato con grande determinazione, coscienza e senso di responsabilità non solo nei confronti dei tifosi, ma del Napoli. Non è accettabile questo clima, bisogna compattarsi, ritrovare le forze e fare una prestazione degna».

DE LAURENTIIS- «E’ venuto a Castel Volturno venerdì, giusto per correttezza dei fatti. Ha fatto ciò che fa un presidente, ci ha fatto capire tante cose, come il fatto che è necessario essere uniti. Certe immagini e dichiarazioni non fanno parte della nostra identità. Siamo tutti insieme, ha dato un senso di compattezza».

LAZIO – «Arriva la squadra forte, ben allenata, che è in un momento positivo! Abbiamo le armi e i giocatori per poter fare una partita vera. Non abbiamo attenuanti, l’avversario è ostico con un ex in panchina. Non sarà facile, ma dobbiamo fare così».

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