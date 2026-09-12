Gattuso nel pre partita: «Abbiamo studiato il Milan! Lo affrontiamo con rispetto. Tavares? Giocatore da Real Madrid»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro il Milan di Amorim. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

AMORIM – «Leggo poco e forse è meglio così, perché preferisco concentrarmi sul lavoro quotidiano. Lo ringrazio per le parole positive, ma credo di essere riuscito a costruire la mia carriera anche grazie alle persone che ho avuto accanto. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi campioni, di osservare i loro comportamenti e di prendere esempio da loro fin dal primo giorno. Se oggi c’è stato il sostegno dei tifosi, il merito è soprattutto dei ragazzi: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia abbiamo continuato a lavorare ogni giorno con grande impegno».

MILAN – «Abbiamo studiato il Milan e spesso abbiamo visto una squadra che può schierarsi con una linea a cinque. Hanno giocatori con grande velocità e qualità nelle ripartenze: quando riescono ad attaccare gli spazi esterni possono creare problemi. In alcune situazioni sono capaci anche di difendersi con un blocco medio. Dovremo affrontarli con grande rispetto, ma allo stesso tempo con coraggio, perché se riusciremo a fare le cose nel modo giusto potrà venir fuori una partita molto interessante».

NUNO TAVARES – «Nuno Tavares ha caratteristiche da giocatore da Real Madrid. Ha qualità importanti, ha perso entrambi i genitori, ha ricevuto un’eredità molto consistente e in pochi anni l’ha gestita male. Ha un grande talento: usa bene entrambi i piedi, ha forza e velocità. Dopo una partita ha bisogno di recuperare più tempo rispetto ad altri, ma è un ragazzo educato e bisogna riuscire a entrare nella sua mentalità. Lui sa di avere qualità enormi e deve solo riuscire a sfruttarle completamente».

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