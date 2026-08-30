Gattuso nel post partita: «I complimenti vanno alla squadra! Frattesi? Ha rassicurato sulle sue condizioni»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 2a giornata contro il Genoa di De Rossi. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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COMPLIMENTI – «Fai i complimenti ai ragazzi. Io ho sudato perché faceva caldo e loro hanno sudato veramente per portare questa vittoria a casa. I complimenti vanno tutti a loro».

TAVARES – «Ma non lo so, io penso che Nuno, al di là che ha avuto dei problemi fisici nel suo modo di preparazione, ha fatto pochissime amichevoli, però è un giocatore che ha motore, è forte e penso che può benissimo giocare nel Real Madrid per le qualità che ha! E’ normale che conosciamo il suo talento e speriamo di averlo integro, sano. Anche Romano è entrato l’altro giorno a Bologna, è un ragazzo giovane, che va veloce, ha voglia di imparare! Tutti, anche Lazzari ci ha dato una grandissima mano, ma tutta la squadra, penso che ha fatto una grandissima partita. Adesso ci riposiamo e e continuiamo!»

FRATTESI – «Frattesi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, ha preso una vecchietta, quindi una botta niente di grave».

ROVELLA – «Domani si riposa, dopodomani fa la risonanza e vediamo se è polpaccio o il tendine, però dispiace perdere i giocatori, ma fa parte del nostro lavoro e ci godiamo questa vittoria! Dopo vediamo (da mercoledì) chi è dentro e chi è fuori».

MERCATO – «Vediamo le uscite: Ratkov è andato via. Io spero profondamente che rimaniamo così perché dopo a me la cosa che dà più fastidio è quando tu lavori 40-50 giorni e dopo arriva gente, devi stare là, devi ricominciare a lavorare sui principi, sulle robe e non mi piace tanto, però vediamo cosa succederà».