Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel” dopo la brillante vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Lecce

Nel post gara di Lazio-Lecce, il tecnico Gennaro Gattuso ha analizzato il risultato ottenuto oggi allo stadio Olimpico e tanto altro nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel:

AVVIO COMPLICATO – «Non esistono partite facili. Nei primi dieci o quindici minuti ci hanno messo in difficoltà, soprattutto quando si abbassavano Reda e i due braccetti chiudendoci le linee di passaggio; poi sulle seconde palle siamo stati troppo verticali, pur conquistando sei o sette calci d’angolo nel primo tempo».

REAZIONE E SINGOLI – «Nella ripresa siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso e la mentalità del gruppo mi ha sorpreso ancora una volta. Nel secondo tempo abbiamo trovato spazi centrali e avremmo dovuto verticalizzare di più. Anche Noslin, pur andando a segno, oggi ha commesso diversi errori».

CONDIZIONE FISICA E CAMBI – «Verso il settantesimo Pedraza era stremato, ma non ero preoccupato: abbiamo inserito tre giocatori che non avevano mai giocato insieme e, vedendo l’intensità degli allenamenti settimanali, è normale che qualcuno renda meno del solito, ma la squadra ha tenuta atletica e lo ha dimostrato».

SODDISFAZIONE – «Il merito è dei ragazzi: farsi trovare pronti e affrontare gare così è motivo di grande soddisfazione. Nel secondo tempo abbiamo corso pochi rischi tenendoli nella loro metà campo e, quando le cose girano bene, esiti a fare cambi per il timore di rompere gli equilibri. Non sapevo chi togliere perché vedevo la squadra ben organizzata in campo».

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