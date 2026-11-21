Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel” al termine della sfida giocatasi allo stadio “Olimpico” contro il Lecce

La Lazio riprende la propria corsa in campionato con il piede pigiato sull’acceleratore. Al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, la formazione guidata da Gennaro Gattuso ha superato nettamente il Lecce allo Stadio Olimpico con un perentorio 3-0, centrando così la decima vittoria in questa prima parte di Serie A.

Un successo maturato grazie alla vena realizzativa di Tijjani Noslin, grande protagonista del match con una doppietta decisiva, e al sigillo finale di Davide Frattesi che ha chiuso definitivamente i conti davanti al pubblico biancoceleste.

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Entusiasmo e spirito di gruppo: le parole di Noslin

Al termine del match, lo stesso attaccante olandese è intervenuto ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel per analizzare il momento positivo attraversato dalla squadra e il clima che si respira all’interno dello spogliatoio. Riguardo alla compattezza del collettivo e al ruolo centrale dell’allenatore, l’attaccante olandese ha spiegato:

«È del tutto naturale che si respiri così tanto entusiasmo all’interno dello spogliatoio: il mister è davvero abile nel far sentire partecipe ogni singolo elemento della rosa».

Ambizioni e presente della Lazio

Proseguendo nel suo intervento ai canali ufficiali del club capitolino, Noslin ha voluto soffermarsi anche sul valore complessivo dell’organico a disposizione di Gattuso e sulla propria soddisfazione personale per questa fase della stagione. L’attaccante ha infatti sottolineato la qualità del gruppo biancoceleste con grande convinzione:

«Abbiamo un organico di ottimo livello. Al momento non potrei davvero desiderare di più». Un messaggio chiaro che fotografa alla perfezione l’atmosfera carica di fiducia in casa Lazio dopo l’ennesima prova convincente in campionato.