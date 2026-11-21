Riccardo Cucchi, giornalista e noto tifoso biancoceleste, ha commentato sui propri canali social la brillante vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Lecce

La Lazio continua a dettare legge in campionato e blinda il primo posto nella 12a giornata di Serie A superando il Lecce con un netto 3-0 all’Olimpico. A firmare il successo biancoceleste sono una doppietta di Noslin e il sigillo di Frattesi, in una gara che certifica la solidità di un gruppo capace di soffrire all’inizio per poi colpire con lucidità.

A sintetizzare il momento della squadra sui social è stato Riccardo Cucchi, che su X ha elogiato l’identità mostrata dai capitolini contro i salentini: «Gran bella Lazio. Tenace, continua, concreta. Vittoria costruita con pazienza e gioco». Un commento che fotografa bene il percorso di una formazione non più basata solo sull’entusiasmo momentaneo, ma su un’identità chiara.

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Come la Lazio ha costruito il 3-0 al Lecce

L’avvio non è stato privo di insidie, con la squadra di Di Francesco brava a chiudere gli spazi nei primi minuti e a costringere i padroni di casa a una gestione attenta del pallone. Col passare dei minuti, però, la formazione biancoceleste ha alzato il baricentro, imposto i propri ritmi e trasformato la pazienza in occasioni concrete. La doppietta di Noslin e il gol di Frattesi hanno premiato una manovra ordinata e mai frenetica, permettendo alla squadra di mettere al sicuro il risultato e incassare la decima vittoria stagionale.

Il peso di rotazioni e singoli nella Lazio

Uno degli aspetti più significativi emersi dalla sfida dell’Olimpico riguarda la profondità della rosa. Anche chi è sceso in campo al posto degli assenti ha dato risposte convincenti, mantenendo alta l’intensità e l’affidabilità del collettivo. L’olandese, decisivo sotto porta con due reti, ha catalizzato la scena, mentre il resto del gruppo ha garantito equilibrio in ogni zona del campo.

Proprio su questo punto si è soffermato Cucchi, sottolineando la qualità delle alternative: «I sostituiti non fanno rimpiangere gli assenti, Noslin migliore in campo».

Cosa significa la vetta solitaria per la Lazio

Con questo successo i biancocelesti restano al comando della classifica in solitaria per la terza settimana consecutiva, un segnale di continuità che cambia il peso specifico di ogni domenica. Restare in cima dopo dodici turni richiede gestione mentale, tenuta fisica e capacità di leggere i momenti della partita. L’entusiasmo dell’ambiente resta alto, come dimostra la chiusura del commento di Cucchi: «Per la terza settimana la Lazio è capolista da sola. Voliamo e sogniamo».