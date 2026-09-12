Hanno Detto
Gattuso: «Uno Stadio senza tifosi non è calcio. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio»
Gattuso al termine di Lazio Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN ed ha commentato il match dell’Olimpico
Nel post partita di Lazio-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Gennaro Gattuso per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:
SITUAZIONE TIFOSI «Ci possiamo fare poco. Sono venuti a Formello grazie allo spirito della squadra. Possiamo fare poco, sappiamo che ci penalizza, perché uno Stadio senza tifosi non è calcio».
LA PARTITA «Nel secondo sono venuti fuori loro ci hanno messo in difficoltà con la loro qualità. Nel secondo dovevamo giocare di reparto, abbiamo fatto fatica ma ci sta. Siamo stati bravi a restare in campo perché 2 gol in 2 minuti potevamo prendere anche il terzo e il quarto. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Ma sono soddisfatto, è una squadra viva».
SEMPRE SUI TIFOSI «Ci mancano maledettamente i nostri tifosi, perché sapete quando ci sono quei 45/50mila come spingono».
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GUDMUNDSSON «Vediamo, può fare mezzala, esterno, trequarti, finto centravanti. Vediamo partita dopo partita, siamo contenti di averlo con noi».
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